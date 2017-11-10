Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупанты Донетчины избавляются от женщин

10.11.2017 21:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты Донетчины избавляются от женщин

В ряде частей и подразделений т.н. 1-го Армейского корпуса "ДНР", включая органы управления, идёт профаттестация личного состава.

Об этом сообщает группа Информационное Сопротивление, отмечая, что по итогам аттестации готовятся документы на увольнение значительного числа гражданского персонала в тыловых органах (в основном женщин).

По данным ИС, подобнее "мероприятия" вызвали серьезный негативный резонанс в среде гражданских "служащих", находящихся на службе оккупантов в "1-м АК ДНР".



Теги: Донбасс, ДНР, Информационное сопротивление, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх