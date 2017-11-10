Оккупанты Донетчины избавляются от женщин

10.11.2017 21:40

В ряде частей и подразделений т.н. 1-го Армейского корпуса "ДНР", включая органы управления, идёт профаттестация личного состава.



Об этом сообщает группа Информационное Сопротивление, отмечая, что по итогам аттестации готовятся документы на увольнение значительного числа гражданского персонала в тыловых органах (в основном женщин).



По данным ИС, подобнее "мероприятия" вызвали серьезный негативный резонанс в среде гражданских "служащих", находящихся на службе оккупантов в "1-м АК ДНР".