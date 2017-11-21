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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 21 ноября

21.11.2017 10:17
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Ситуация в пунктах пропуска утром 21 ноября

Сегодня утром, 21 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, сообщает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 34,5 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8150 человек и 920 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8510 человек и 1575 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6290 человек и 1120 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3955 человек и 890 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 7585 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 50/80;
КПВВ «Марьинка» – 50/100;
КПВВ «Новотроицкое» – 10/30;
КПВВ «Гнутово» – 40/50.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Ольга: «6:59. Из Курахово в сторону Донецка машин 100»;
Ольга: «8:08. "Каргилл" в Украину от моста, льготы машин 25»;
Ольга: «8:47. Марьинка в сторону Украины – какой-то ад».
КПВВ «Новотроицкое»:
Варвара: «7:08. На шесть утра в Еленовке машин было 50-60 (в сторону Украины)».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 24 легковых автомобиля, на въезд транспорта не было.



Теги: Донбасс, пограничники, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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