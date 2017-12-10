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Пушилин пояснил, когда освободят всех пленных
Обмен пленными между Украиной и Республиками Донбасса, который должен состояться перед Новогодними и Рождественскими праздниками. Но он не будет окончательным. Об этом заявил Денис Пушилин, представляющий на минских переговоров по Донбассу пророссийскую группировку "ДНР".
По словам Пушилина, задержания продолжаются до сих пор. И обмен по формуле "всех на всех" пока невозможен. "Поэтому о полноценном выполнении данного пункта мы сможем говорить только после всеобъемлющего выполнения Минских соглашений, когда конфликт будет разрешен и самое главное – разрешен политическим путем", - заявил Пушилин.
Ранее он уверял, что в ОРДО полностью готоваы к обмену пленными, который должен состоятся до Новогодних праздников.
Напомним, что обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в последний раз проводился осенью 2016 года. С тех пор на встречах в Минске договориться о новом обмене не удавалось: представители "Л-ДНР" и их российские кураторы постоянно срыввали процесс.
Подвижки наметились в середине ноября текущего года. Им предшествовала встреча лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным (они - кумовья) в Ново-Иерусалимском монастыре. В тот же день президент РФ якобы провел телефонные переговоры с главарями боевиков ОРДЛО. По их итогам донбасские марионетки Кремля заявили, что готовы к проведению обмена пленными.
По последним данным представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-спикера парламента Ирины Геращенко, боевики ОРДЛО удерживают в заложниках 152 человека. Кроме того, около двух десятков граждан Украины находятся в заключении в России по политическим мотивам.
Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что на данный момент Украина готова обменять 306 заключенных, совершивших преступления против территориальной целостности страны, на 74 украинских пленных, которых удерживают оккупанты Донбасса ...
Отметим, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин на этой неделе во время встречи в Вене обсудил главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы обмена заложниками.
Теги: Украина, Донбасс, плен, Пушилин, ОРДЛО, обмен пленными
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