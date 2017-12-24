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Архив - Донецкая область

Сегодня в Мариуполе расскажут о доступном жилье для переселенцев

24.12.2017 08:13
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Сегодня в Мариуполе расскажут о доступном жилье для переселенцев

Всеукраинская ассоциация переселенцев (ВАП) продолжает бесплатно консультировать переселенцев по программе "Доступное жилье". Сегодня встреча состоится в Мариуполе.

Как сообщил руководитель ВАП Руслан Калинин, который сам является переселенцем, на данный момент программа не вызвала большого ажиотажа на Донбассе. "В Донецкой области заявки на участие подали всего 4 семьи, в Луганской - 12. Отчасти это связано с плохой осведомленностью переселенцев. Будем работать в этом регионе активнее, - отмечает Калинин. - Итак, приглашаю всех желающих 24 декабря в 11.00 в Halabuda. Вход свободный!"

Напомним, что с помпой запущенная в конце ноября программа "Доступное жилье", которая позволяет переселенцам и участникам боевых действий в зоне АТО приобретать квартиры в половину цены (вторую оплачивает государство), приостановлена.



Теги: Донбасс, Мариуполь, жилье, переселенцы, ВПЛ
 
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