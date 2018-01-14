Сегодня легче всего проехать через КПВВ "Новотроицкое"

14.01.2018 09:50

Сегодня, 14 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, собралось утром свыше 400 авто.



Как сообщает Госпогранслужба Украины утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/60; "Марьинка" - 50/70; "Новотроицкое" - 30/45; "Гнутово" - 50/70.



Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме.

Напомним, что боевики вчера обстреляли опорный пункт пограничников в районе КПВВ "Гнутово".

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