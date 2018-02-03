"Симики" и медик помогли жителям Гладосово и Травневого

03.02.2018 18:32

Сегодня, 3 февраля, офицеры группы Гражданско-военного сотрудничества г. Светлодарск совместно с офицерами CIMIC OTU LUHANSK доставили жителям недавно перешедших под контроль ВСУ населенных пунктов Травневое (Майское) и Гладосово продукты питания и прессу.



Также врачом ФАП был проведен медицинский осмотр и оказана помощь на дому людям которые не могут передвигаться самостоятельно.



Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям.

Напомним, что в конце прошлого года силы АТО в результате успешной операции вывели из "серой зоны" два находящихся населенных пункта – Травневое и Гладосово.

Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.

Так, 16 декабря полдень боевики из автоматов прицельно обстрелял окрестности Травневого (Майского). Этими действиями противник сорвал плановые ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях электропередач и жилых домах этого населенного пункты.



Кроме того, пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.

Губернатор Донетчины Павел Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.

Военного телевидение Украины отсняло очередной сюжет в селах Гладосово и Травневое. В нем, в частности, жительница Гладосово высказалась о "карателях".