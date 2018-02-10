В "ДНР" прицепились к прицепу СММ ОБСЕ

10.02.2018 18:21

Невооруженный мужчина в одежде военного типа дважды останавливал патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на блокпосте, расположенном на автодороге Н15 к востоку от н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка). Он требовал провести осмотр прицепа СММ.



Наблюдателям разрешили продолжить движение только после того, как указанные член НВФ провел осмотр прицепа.



СММ сталкивалась с подобными ограничениями на этом же блокпосте 5 февраля. Об этом сообщается в последнем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 февраля).