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Донецкая фильтровальная станция, Светлодарск, Ясиноватая и Авдеевка стали сосредоточием взрывов
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 февраля), в Донецкой области уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня. Зафиксировано, среди прочего, около 95 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, (примерно 740 взрывов).
Так, с вечера 8 и до раннего утра 9 февраля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала продолжающуюся с предыдущего отчетного периода огневую активность в такой хронологической последовательности: 36 взрывов неопределенного происхождения, 58 снарядов (13 с запада на восток, 44 с востока на запад и 1 неопределенного происхождения) и 3 осветительные ракеты — все в 0,5–1,5 км к югу. Ближе к вечеру следующего дня эта же камера зафиксировала 4 взрыва неопределенного происхождения в 0,5–1,5 км к югу.
Вечером 8 февраля, находясь в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали 1 взрыв, оцененный как разрыв 82-мм минометной мины, и 75 очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 3–4 км к юго-востоку. На следующий день, осуществляя мониторинг в том же месте, команда Миссии слышала 7 взрывов, оцененных как разрывы минометных мин (одна калибром 120 мм и шесть — 82 мм), 10 взрывов, оцененных как выстрелы (шесть из 120-мм миномета и 4 из 73-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-1)), а также 3 взрыва неопределенного происхождения и 19 очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 3–7 км к юго-востоку.
Находясь на железнодорожной станции в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) в течение около 2 часов, наблюдатели слышали 6 взрывов (4 неопределенного происхождения и 2 оцененных как разрывы снарядов), а также 48 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета — все в 2–8 км к юго-юго-западу и западу. Ведя наблюдение на юго-западной окраине Ясиноватой в течение примерно 2 часов, члены патруля СММ слышали 7 взрывов неопределенного происхождения и 32 очереди и выстрела из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все на расстоянии 1–8 км в секторе от юго-юго-запада до северо-запада.
Пребывая на юго-западной окраине н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка) в течение более 5 часов, наблюдатели слышали 13 взрывов неопределенного происхождения и примерно 50 очередей и выстрелов из 30-мм пушки БМП-2 и крупнокалиберного пулемета — все в 2–4 км к юго-востоку и юго-юго-востоку.
Теги: Донбасс, обстрел, взрывы, СММ ОБСЕ
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