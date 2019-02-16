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Горловка попала под сильный обстрел: работает танк, гремят взрывы, напуганные горловчане прячутся в подвалах
16.02.2019 07:28
По словам местных жителей, первые прилеты зафиксированы после 20:00 вчера 15 февраля. После 21:30 раздалась серия взрывов. Жители Горловки в соцсетях пишут об исходящих обстрелах.
В частности, в Twitter сообщается, что в нескольких районах оккупированного города слышна также работа танка, передает "Диалог.UA".
Сепаратисты "ДНР" традиционно в обстрелах обвинили украинскую сторону, а источники пишут, что обстановка на окраинах Горловки стала накаляться с вечера пятницы. "Давно такого замеса не было, очень сегодня неспокойно", "Работает по нам что-то тяжелое, взрывы слышим", - пишут в переписках горловчане.
Теги: Донбасс, обстрел, боевики, потери, ВСУ, взрывы, соцсети
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