Горловка попала под сильный обстрел: работает танк, гремят взрывы, напуганные горловчане прячутся в подвалах

16.02.2019 07:28

По словам местных жителей, первые прилеты зафиксированы после 20:00 вчера 15 февраля. После 21:30 раздалась серия взрывов. Жители Горловки в соцсетях пишут об исходящих обстрелах.

В частности, в Twitter сообщается, что в нескольких районах оккупированного города слышна также работа танка, передает "Диалог.UA".

Сепаратисты "ДНР" традиционно в обстрелах обвинили украинскую сторону, а источники пишут, что обстановка на окраинах Горловки стала накаляться с вечера пятницы. "Давно такого замеса не было, очень сегодня неспокойно", "Работает по нам что-то тяжелое, взрывы слышим", - пишут в переписках горловчане.