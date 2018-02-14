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В ОРДО сделали очередное заявление о причине отсутствия связи Vodafone
14.02.2018 11:47
Остановка работы украинского мобильного оператора связи Vodafone территории ОРДО не связана с долгами украинского оператора за электроэнергию.
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко отметил: «Долги Vodafone по электроэнергии не имеют никакого отношения к тому, что на территории ДНР до сих пор не возобновилась работа украинского оператора. Для этого следует устранить повреждение кабеля на их территории, из-за которого собственно и пропал сигнал».
Что любопытно, вчера главарь «ДНР» Александр Захарченко причиной отсутствия связи Vodafone назвал именно долги украинского оператора за потребленные энергоресурсы.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мобильная связь, ОРДЛО
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