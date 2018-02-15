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Архив - Донецкая область

У шахты Бутовка силы АТО были под обстрелом почти три часа

15.02.2018 13:48
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У шахты Бутовка силы АТО были под обстрелом почти три часа

На Донецком направлении за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз открывал огонь по оборонительным позициях ВСУ, в том числе из оружия запрещенного минского договоренностями калибра.

Как отмечает сайт Минобороны, горячее было в районе шахты Бутовка, где общее время обстрелов составил почти три часа. В сторону украинских военных здесь было выпущено 44 мины запрещенного калибра 120 мм, 47 мин калибра 82 мм, а также в течение полутора часов велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия всех калибров.

Из минометов 120-го калибра противник обстреливал силы АТО в районе населенных пунктов Новотроицкое и Водяное. Еще один обстрел из минометов 82-го калибра зафиксировано неподалеку Песков.

Обстрелы позиций ВСУ из стрелкового оружия различных калибров, гранатометов и БМП противник вел вблизи Красногоровки, Каменки и Новотроицкого.

Всего вчера в зоне АТО зафиксировано 14 обстрелов со стороны оккупантов, во время которых было выпущено 134 мины из минометов калибров 120 и 82 мм.

Напомним, что ранее была опубликована новая карта из зоны АТО.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, минометы
 
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