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В ОРДО уверяют, что с корью у них всё нормально
Сегодня, 3 марта, в Донецке (ОРДО - отдельные районы Донецкой области, неподконтрольная Украине территория), прошел брифинг, посвященный кори.
Как заявили местные медики, по состоянию на 2 марта в ОРДО зарегистрировано 125 случаев коревой инфекции, в том числе 73 – среди детей и 52 случая среди взрослых. Наибольшее количество случаев заболевания в городах и районах зарегистрировано в Донецке – 73 случая и Горловке – 36 случаев.
В феврале в Донецке (самом крупном городе ОРДО) было иммунизировано 3 131 человек, отмечали представители "минздрава" псевдореспублики.
Комментируя распространенную рядом СМИ информацию о тяжелой ситуации в Енакиево, медики ОРДО заявили, что там зарегистрировано всего 3 случая коревой инфекции по первоначальном диагнозу. И на сегодня якобы ни одни из этих случаев лабораторно не подтвержден.
Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что ситуация с предоставлением медицинских услуг на неподконтрольных территориях является критической. Отмечалось, что это может привести к эпидемии кори на неподконтрольных украианским властям районах Донецкой и Луганской области.
Теги: Донбасс, эпидемия, корь, ДНР, медики, ОРДО
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- В ОРДО уверяют, что с корью у них всё нормально13:12
- 3 марта спасатели Донетчины то и дело вытаскивали авто из снежных ловушек13:01
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