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Ситуация на КПВВ: Лучше ехать через «Гнутово»
В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы, находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 20/60;
КПВВ «Марьинка» — 30/40;
КПВВ «Новотроицкое» — 10/10;
КПВВ «Гнутово» — 10/0.
В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 25,6 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств, а именно:
«Майорское» — 5610 человек и 800 транспортных средств;
«Марьинка» — 6245 человек и 1300 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 4580 человек и 995 транспортных средств;
«Гнутово» — 2425 человек и 675 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 6765 человек.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Гнутово, КПВВ
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