Ситуация на КПВВ: Лучше ехать через «Гнутово»

11.03.2018 10:13

В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы, находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 20/60;

КПВВ «Марьинка» — 30/40;

КПВВ «Новотроицкое» — 10/10;

КПВВ «Гнутово» — 10/0.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 25,6 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств, а именно:

«Майорское» — 5610 человек и 800 транспортных средств;

«Марьинка» — 6245 человек и 1300 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 4580 человек и 995 транспортных средств;

«Гнутово» — 2425 человек и 675 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 6765 человек.

Источник: https://donpress.com