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Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
Все КПВВ на Донбассе сегодня, 17 марта, работают в штатном режиме. О том, что происходит у линии разграничения, рассказали пользователи соцсетей.
Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
8-00 Каргил на Украину.Наверное и на мосту стоят-далеко сзади не видно. Слева снуют туда-сюда. Мы практически стоим.
9-30 На Каргиле в сторону Курахово много, весь подъем на мост забит.
10-00 В Донецк из Марьинки сразу на проверку. В ДНР около 50 машин. Пешеходов из Украины мало. В Украину из Донецка на середине моста автоочередь. Льготы около 10. Автобусы сразу на пост.на нуле пешеходы до конца блоков. Автоочереди нет.
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
6-00 Льготных 5-6 машин, основная очередь 70-80 машин на Еленовке
В 8 утра были на Еленовке - машин 120 и плюс 30 льготы, уехали на Гнутово.
11-10 Новотроицк на Донецк сегодня пусто
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
11-00 На Гнутово сразу на досмотр хоть из Донецка, хоть в Донецк. Украина очередь в Мариуполь 10 машин.
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
Нет информации
Напомним, что вчера, 16 марта, КПВВ на Донбассе штурмовали динамично, а один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями. Правда, позже пограничники приизнали, что у КПВВ "Гнутово", где, согласно сайту ГПСУ, зафиксировано 30 авто на въезд и аж 400 на выезд, на самом деле на выезд стояло всего 40 авто. Просто на сайте вышла опечатка – лишний "нолик".
Теги: Донбасс, линия разграничения, соцсети, КПВВ, очереди
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