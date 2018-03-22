Боевики "ДНР" начали чаще "уходить под землю"

22.03.2018 12:46

Военные структуры оккупантов в незаконной "ДНР" стали проявлять большой интерес к подземным коммуникациям и коллекторам вблизи линии разграничения. Об этом в Facebook рассказал руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук, передает dialog.ua.

Он заявил, что виден большой интерес со стороны "МГБ ДНР" и других незаконных силовых структур к подземным коммуникациям и коллекторам вблизи линии разграничения. Люди в подобных местах были замечены как в Донецке, так и в Горловке.

По его словам, боевики используют такие коммуникации для нападения на некоторые группы украинских военных. До этого времени такие нападения были неорганизованными и редкими, но, по его информации, может быть рассмотрен вопрос формирования структур для подземных боевых действий.

Тымчук отметил, что подобные методы использовались американцами во время войны во Вьетнаме.