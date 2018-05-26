- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
На границе с Россией бегущих с Донбасса боевиков встретят "заградотряды"
Заместитель начальника Главного управления полиции в Донецкой области - начальник криминальной полиции уверяет, что спасать своих сторонников на оккупированной части Донбасса Россия не собирается.
"Нам поступила информация, что 18 мая в Донецке российский куратор провел совещание с работниками "Министертва внутренних дел ДНР". В частности, куратор сообщил руководителям структурных подразделений "МВД ДНР" , что на всех пограничных пунктах РФ есть списки личного состава полиции. Он отметил, что в случае наступления Вооруженных сил Украины покинуть территорию "республики" и спрятаться в РФ им не удастся", - отмечает Кисько.
Начальник криминальной полиции Донетчины подчеркивает: это говорит о том, что главари НВФ "ДНР" понимают, что ни манипуляции сознанием, ни убеждения больше не работают.
"В ход пошли запугивания и ультиматумы. При нулевом патриотизме и поддержке – это единственный способ хоть еще немного "продлить жизнь" лжереспублике. Освобождение наших территорий неизбежно, как неотвратимо наказание для тех, кто держит в страхе наших граждан, вынужденных жить под гнетом окупантов!" - уверен Кисько.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, боевики, оккупанты, заградотряд
- Боевики «ЛДНР» препятствуют передвижению наблюдателей СММ ОБСЕ
- Российские оккупанты в Донецке празднуют 1 мая
- Горловчане рассказывают о беспределе боевиков «ДНР» на блокпостах
- У Захарченко боевики «ДНР» за три дня задержали более 400 человек. Ищут «ДРГ»
- Вооруженные боевики «ДНР» боятся установки наблюдателями СММ ОБСЕ камер наблюдения
- Боевики ДНР заставляют детей работать и продолжают приучать к оружию
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
- Порошенко распорядился обеспечить Бабченко круглосуточную охрану22:58
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Украинцам вернули «запрещенное» лекарство, что изменилось21:25
- Британский турист выпал из самолета в Турции21:08
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Порошенко о ситуации с Бабченко: Москва вряд ли успокоится20:08
- В Украине в рекордные сроки открыли новое месторождение газа19:48
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Вещи, которые «забирают» счастье