Битва за Донбасс: появилась развернутая сводка пресс-центра ОС

09.06.2018 14:09

Представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) подполковник Виктор Шубец рассказал о самых примечательных событиях на Донбассе за сутки, 8 июня.



По словам подполковника, ситуация в районе операции Объединенных сил за минувшие сутки оставалась контролируемой, с признаками обострения на Светлодарск и Мариупольском направлениях.



"Объединенные силы, подтверждая свои мирные намерения, продолжали вести только оборонительные действия и совершенствовать в инженерном отношении свои позиции. Вместе с тем, противник, грубо нарушал Минские договоренности, продолжает обострять обстановку в районе населенных пунктов Новотошковское и Крымское. Так, за прошедшие сутки, при поддержке огня артиллерии и минометов, противник пытался вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, ведущие оборонительные действия вдоль Бахмутской трассы и на подступах к Крымскому", - сообщил Шубец.



По его словам, в ходе тех боев трех наших воинов были ранены. Противник получал достойный ответ. Ни пяди нашей земли не было потеряно.



Неспокойной была ситуация и на Мариупольском направлении, где противник 17 раз открывал прицельный огонь по нашим позициям. Дважды при поддержке огня артиллерии, пытался овладеть нашими опорными пунктами в районе населенного пункта Водяное. В ходе боя один военнослужащий ОС был ранен.



Также противник продолжает вести огонь с позиций, находящихся на участках разведения. Так, вчера утром, враг открыл прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов из района отвода, вблизи населенного пункта Петровское в Донецкой области. В результате вражеского огня один военнослужащий был ранен.



"Объединенные силы дают и будут давать адекватный ответ на любые попытки оккупантов вести огонь по нашим защитникам и мирным жителям, - уверяет Шубец. - По данным разведки, в течение 8 июня уничтожено 3 и ранены 16 оккупантов".



В течение 8 июня также выявлено четыре случая применения противником беспилотных летательных аппаратов с целью уточнения позиций подразделений Объединенных сил на Попаснянском и Авдеевском направлениях. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил применения БПЛА было прекращено.



Снайперский огонь противник вел в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперськими мерами угроза была быстро ликвидирована.



"Во время боевых действий за прошедшие сутки на других направлениях был ранен еще один военнослужащий. Все раненые эвакуированы в больницы. Им оказана квалифицированная медицинская помощь. Жизни бойцов ничего не угрожает", - подчеркнул подполковник.



Отмечается усиление проведения противником информационных провокаций с целью запугивания жителей оккупированных территорий. Также такими акциями противник пытается поддерживать среди боевиков террористических группировок надлежащий уровень дисциплины, который в последнее время (особенно на передовых позициях) значительно снизился. Оккупанты активно распространяют слухи о якобы подготовке к наступлению Объединенных сил на отдельных направлениях. Для усиления информационного влияния враг систематически прибегает к обстрелам своих позиций и мирных населенных пунктов, в частности на оккупированных территориях.



"В очередной раз подчеркиваем, что позиция командования Объединенных сил остается неизменной. Объединенные силы не ведут огонь по населенным пунктам и мирным жителям", - заявил Шубец.



Он также сообщил, что 8 июня Объединенными силами в полной мере выполнены все условия для проведения восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции. И уверяет, что по состоянию на 7:00 утра 9 июня работы на ДФС начались в плановом порядке.



Криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



Следует отметить, что командованием Объединенных сил усилены профилактические мероприятия на автостанциях и железнодорожных вокзалах, отделениях почты. Деятельность правоохранительных органов направлена на недопущение утечки оружия, боеприпасов и взрывчатки на мирную территорию Украины.



Так, на одном из отделений "Новой почты" в городе Счастье представителем военной службы правопорядка совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил обнаружены и изъяты патроны различного калибра в почтовом отправлении. Патроны направлены на экспертизу.



Контрольные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украины территорию последовало около 20 000 человек и более 6000 транспортных средств. 22 лицам отказано в пропуске через линию разграничения.

За вчерашний день Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины совместно представителями Государственной фискальной службы Украины из состава ОС при осмотре личных вещей гражданин и их транспортных средств, изъято незаконных товаров на общую сумму почти 15 000 гривен.



Кроме того 8 июня, военнослужащими Объединенных сил доставлена гуманитарная помощь от общественных организаций в район населенного пункта Старый Айдар.



Оказана гуманитарная помощь, проведены медицинские и психологические консультации для гражданского населения с участием представителей международной благотворительной организации в поселках Карловка, Очеретино и Каменка.



А еще вчера, 8 июня, в Мариуполе торжественно восстановлено движение на участке железнодорожного пути между Мариуполем и Волновахой. Указанные мероприятия проводятся при непосредственном участии Объединенных сил и в дальнейшем приобретут еще более мощное развитие, уверяет представитель пресс-центра ОС.