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Архив - Донецкая область

Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ

10.06.2018 09:27
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Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 июня), наблюдатели стали свидетелями акции протеста возле контрольного пункта въезда-выезда в Майорске.

Наблюдатели видели около 100 человек, примерно 20 полицейских и военнослужащих на месте события. Присутствующая там жительница (от 50 до 59 лет) н. п. Зайцево (50 км к северо-востоку от Донецка) сообщила команде СММ, что акция протеста проводится в поддержку бывшего главы военно-гражданской администрации. Во время собрания наблюдатели констатировали спокойную обстановку.

Подробнее о причинах конфликта читаейте в нашем материале "Веселкин раздора: увольнение главы ВГА Зайцево вызвало протесты на Донбассе".



Теги: Донбасс, протест, Майорск, КПВВ, СММ ОБСЕ
 
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