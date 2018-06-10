Протест у КПВВ "Майорск": подробности от СММ ОБСЕ

10.06.2018 09:27

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 июня), наблюдатели стали свидетелями акции протеста возле контрольного пункта въезда-выезда в Майорске.



Наблюдатели видели около 100 человек, примерно 20 полицейских и военнослужащих на месте события. Присутствующая там жительница (от 50 до 59 лет) н. п. Зайцево (50 км к северо-востоку от Донецка) сообщила команде СММ, что акция протеста проводится в поддержку бывшего главы военно-гражданской администрации. Во время собрания наблюдатели констатировали спокойную обстановку.



Подробнее о причинах конфликта читаейте в нашем материале "Веселкин раздора: увольнение главы ВГА Зайцево вызвало протесты на Донбассе".