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Узаконенное издевательство: печальная годовщина постановления, ударившего по переселенцам
Два года назад, в июне 2016-го, Кабинет министров Украины принял постановления №365, которое ударило по тысячам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
"Этим постановлением установлены нормы, противоречащие Закону, вопрос его неконституционности находится на рассмотрении в Конституционном Суде Украины, а в судах рассматриваются четыре иска о признании ее положений незаконными и недействительными, - напоминает БФ "Право на защиту". - Но одним из главных "достижений" постановления является ее влияние на жизнь сотен тысяч людей. Прямыми последствиями применения постановления в течение двух лет является лишение почти 300 000 пенсионеров единственного источника дохода, а опосредованными - отчаяние, уныние, попадания в ловушку мошенников, отсутствие возможности нормального питания и лечения, преждевременный уход в вечность".
Сайт avdeevka.city напоминает, что постановлением №365 Кабинет министров Украины утвердил новый порядок назначения и контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам. Постановлением устанавливается, что структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения осуществляют проверки места проживания переселенцев и составляют акт обследования материально-бытовых условий семьи переселенцев. Только после такой проверки комиссии по вопросам назначения социальных выплат могут принимать решения о выплате переселенцам пенсии, соцвыплаты, субсидии и льгот. А могут и отказать – в случае если переселенца нет дома.
За 2 года с момента принятия постановления №36 в БФ "Право на защиту" обратились тысячи пенсионеров. Кому-то удалось решить вопрос восстановления пенсий самостоятельно, другие - доверились нашим специалистам и инициировали защиту своих прав в суде.
БФ "Право на защиту" за 2 года обеспечил ведение 528 судебных дел, из которых в судах первой инстанции 345 завершено успешно, 15 - неуспешно. Дополнительно, в 21 деле выплата средств была восстановлена, не дождавшись судебного решения.
149 дел было рассмотрено по существу судами апелляционной инстанции, из которых 139 в пользу пенсионеров, 10 - в пользу управлений ПФУ.
В Верховный Суд поступило 66 кассационных жалоб.
В 9 делам Верховный Суд вынес решение в пользу пенсионеров.
В рассмотрении двух дел было отказано и соответствующие жалобы были направлены в Европейский суд по правам человека.
Сейчас в судах находятся на рассмотрении 182 дела: 147 - в судах первой инстанции, 15 - апелляционной, 20 - кассационной.
"Кстати, процесс рассмотрения по более чем 100 делам приостановлен до вынесения Верховным Судом окончательного решения по образцовому делу № 805 402 18. Рассмотрение образцовой дела, интересы истца в котором представляют адвокаты БФ "Право на защиту", состоялось 3 мая текущего года. Недавно управлением ПФУ была подана апелляционная жалоба, соответственно, дело будет рассматриваться Большой Палатой Верховного Суда. А, следовательно, истцам по аналогичным делам остается только одно - ждать. Но долго может ждать пожилой человек, который не имеет средств к существованию?"
Правозащитники отмечают, что пока пенсионеры с надеждой ожидают вступления в законную силу решения, Министерство социальной политики нанесло удар в спину, утвердив не менее незаконные и дискриминационные нормы и приняв постановление №335. Согласно ему, неполученные пенсии, которые обязан будет выплатить ПФУ после принятия соответствующих решений суда, выплачиваться не будут, поскольку в норме прописано, что выплаты будут осуществляться по специальному порядку которого просто еще не существует, но и не известно, когда он будет создан и утвержден.
Так что юристы БФ "Право на защиту" ожидают новых исков - и новых побед в судах.
Теги: Украина, Донбасс, Кабмин, переселенцы, ВПЛ, проверки
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