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Архив - Донецкая область

Усилили охрану Донетчины

23.06.2018 08:30
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Усилили охрану Донетчины

Правоохранители подконтрольной части Донецкой области заступили на усиленное патрулирование, чтобы обеспечивать покой мирных жителей во время сразу двух праздников - выпускных вечеров и Дня молодежи, приходящихся на эти выходные.

Традиционно на пятничном инструктаже руководители территориальных подразделений довели до сотрудников Национальной и патрульной полиции региона, военнослужащих Нацгвардии и представителей общественных формирований основные задачи на следующие двое суток.

В Мариуполе начальник управления превентивной деятельности полиции Донецкой области Юрий Горустович подчеркнул важность обращать внимание на несовершеннолетних детей, находящихся без сопровождения взрослых, на подозрительные предметы, особенно на остановках общественного транспорта и в местах массового скопления людей.

Основные задачи полицейских остаются неизменными - мгновенное реагирование на все происшествия и вызовы граждан, своевременное выявление и изъятие из незаконного оборота оружия и наркотических веществ, задержание членов диверсионных групп, предупреждение совершения преступлений.

Кроме того, полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка во время выпускных балов и массовых мероприятий, посвященных Дню молодежи.

На улице Мариуполя (самый большой город на подконтрольной правительству части Донетчины) вышли почти 250 сотрудников полиции, 30 военнослужащих Национальной гвардии Украины и представители общественных формирований. Из них сформировано 57 пеших патрулей, 9 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции.

Полиция Донетчины призывает жителей и гостей региона с пониманием отнестись к внедренным мер безопасности.



Теги: Донбасс, безопасность, полиция, правоохранитель
 
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