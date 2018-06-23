Усилили охрану Донетчины

23.06.2018 08:30

Правоохранители подконтрольной части Донецкой области заступили на усиленное патрулирование, чтобы обеспечивать покой мирных жителей во время сразу двух праздников - выпускных вечеров и Дня молодежи, приходящихся на эти выходные.



Традиционно на пятничном инструктаже руководители территориальных подразделений довели до сотрудников Национальной и патрульной полиции региона, военнослужащих Нацгвардии и представителей общественных формирований основные задачи на следующие двое суток.



В Мариуполе начальник управления превентивной деятельности полиции Донецкой области Юрий Горустович подчеркнул важность обращать внимание на несовершеннолетних детей, находящихся без сопровождения взрослых, на подозрительные предметы, особенно на остановках общественного транспорта и в местах массового скопления людей.



Основные задачи полицейских остаются неизменными - мгновенное реагирование на все происшествия и вызовы граждан, своевременное выявление и изъятие из незаконного оборота оружия и наркотических веществ, задержание членов диверсионных групп, предупреждение совершения преступлений.



Кроме того, полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка во время выпускных балов и массовых мероприятий, посвященных Дню молодежи.



На улице Мариуполя (самый большой город на подконтрольной правительству части Донетчины) вышли почти 250 сотрудников полиции, 30 военнослужащих Национальной гвардии Украины и представители общественных формирований. Из них сформировано 57 пеших патрулей, 9 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции.



Полиция Донетчины призывает жителей и гостей региона с пониманием отнестись к внедренным мер безопасности.