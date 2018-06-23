- В "ДНР" искали утопленника09:30
- Глава украинской Нацгвардии обсудил в США добровольцев и ситуацию на Донбассе09:15
- Штурмовать донбасские КПВВ стали меньше09:00
- Чего ждать от нового генерал-губернатора Донетчины08:50
- В Седово сгорел частный пансионат, есть пострадавшие08:35
- Усилили охрану Донетчины08:30
- Донбасский фронт: появились хорошая и плохая новость08:00
- Зона ООС: обстрелы сегодня зафиксированы у двух населенных пунктов07:42
- Волонтер о битве за Донбасс: ВСУ тихо делают своё дело07:30
- На Донбассе стали меньше стрелять07:15
Усилили охрану Донетчины
Правоохранители подконтрольной части Донецкой области заступили на усиленное патрулирование, чтобы обеспечивать покой мирных жителей во время сразу двух праздников - выпускных вечеров и Дня молодежи, приходящихся на эти выходные.
Традиционно на пятничном инструктаже руководители территориальных подразделений довели до сотрудников Национальной и патрульной полиции региона, военнослужащих Нацгвардии и представителей общественных формирований основные задачи на следующие двое суток.
В Мариуполе начальник управления превентивной деятельности полиции Донецкой области Юрий Горустович подчеркнул важность обращать внимание на несовершеннолетних детей, находящихся без сопровождения взрослых, на подозрительные предметы, особенно на остановках общественного транспорта и в местах массового скопления людей.
Основные задачи полицейских остаются неизменными - мгновенное реагирование на все происшествия и вызовы граждан, своевременное выявление и изъятие из незаконного оборота оружия и наркотических веществ, задержание членов диверсионных групп, предупреждение совершения преступлений.
Кроме того, полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка во время выпускных балов и массовых мероприятий, посвященных Дню молодежи.
На улице Мариуполя (самый большой город на подконтрольной правительству части Донетчины) вышли почти 250 сотрудников полиции, 30 военнослужащих Национальной гвардии Украины и представители общественных формирований. Из них сформировано 57 пеших патрулей, 9 автопатрулей и 10 экипажей патрульной полиции.
Полиция Донетчины призывает жителей и гостей региона с пониманием отнестись к внедренным мер безопасности.
Теги: Донбасс, безопасность, полиция, правоохранитель
- О чём полиция предупредила жителей Донетчины
- Как полиция Донетчины охраняла 100 тысяч верующих (ВИДЕО)
- Маріупольске диво
- 11 тысяч человек и максимальная безопасность: как охраняли матч в Мариуполе
- В Киеве усилили меры безопасности: что ожидает столицу в ближайшие три дня
- Полиция Донетчины развивает новые проекты
- В "ДНР" искали утопленника09:30
- Глава украинской Нацгвардии обсудил в США добровольцев и ситуацию на Донбассе09:15
- Штурмовать донбасские КПВВ стали меньше09:00
- Чего ждать от нового генерал-губернатора Донетчины08:50
- В Седово сгорел частный пансионат, есть пострадавшие08:35
- Усилили охрану Донетчины08:30
- В Луганске заминировали ЗАГС08:15
- Донбасский фронт: появились хорошая и плохая новость08:00
- Зона ООС: обстрелы сегодня зафиксированы у двух населенных пунктов07:42
- Волонтер о битве за Донбасс: ВСУ тихо делают своё дело07:30
- В "ДНР" искали утопленника09:30
- Глава украинской Нацгвардии обсудил в США добровольцев и ситуацию на Донбассе09:15
- Штурмовать донбасские КПВВ стали меньше09:00
- Чего ждать от нового генерал-губернатора Донетчины08:50
- В Седово сгорел частный пансионат, есть пострадавшие08:35
- Усилили охрану Донетчины08:30
- В Луганске заминировали ЗАГС08:15
- Донбасский фронт: появились хорошая и плохая новость08:00
- Зона ООС: обстрелы сегодня зафиксированы у двух населенных пунктов07:42
- Волонтер о битве за Донбасс: ВСУ тихо делают своё дело07:30
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»
- Главарь «ДНР» Захарченко «раздает портфели»