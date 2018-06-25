Через КПВВ “Новотроицкое пытались незаконно перевезти 210 картин известного художника

25.06.2018 22:31

На КПВВ “Новотроицкое” правоохранители пресекли попытку вывозза с оккупированной территории 210 картин художника Василия Кикинева.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

“При осмотре автомобиля ГАЗ было установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника Кикинева В.М. в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью более 3,5 млн.гривен”, - сказано в сообщении.

Правоохранителями был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3 КУоАП.

Товарно-материальные ценности изъяты до принятия законного решения.

Источник: https://www.0629.com.ua