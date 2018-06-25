Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Через КПВВ “Новотроицкое пытались незаконно перевезти 210 картин известного художника

25.06.2018 22:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Через КПВВ “Новотроицкое пытались незаконно перевезти 210 картин известного художника

На КПВВ “Новотроицкое” правоохранители пресекли попытку вывозза с оккупированной территории 210 картин художника Василия Кикинева.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

“При осмотре автомобиля ГАЗ было установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника Кикинева В.М. в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью более 3,5 млн.гривен”, - сказано в сообщении.

Правоохранителями был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3 КУоАП.

Товарно-материальные ценности изъяты до принятия законного решения.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Новотроицкое, художники, КПВВ, картины
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх