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Через КПВВ “Новотроицкое пытались незаконно перевезти 210 картин известного художника
25.06.2018 22:31
На КПВВ “Новотроицкое” правоохранители пресекли попытку вывозза с оккупированной территории 210 картин художника Василия Кикинева.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
“При осмотре автомобиля ГАЗ было установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника Кикинева В.М. в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью более 3,5 млн.гривен”, - сказано в сообщении.
Правоохранителями был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3 КУоАП.
Товарно-материальные ценности изъяты до принятия законного решения.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Новотроицкое, художники, КПВВ, картины
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