Полиция переоборудует блокпосты в Донецкой области

28.06.2018 22:35

В Донецкой области продолжается переоборудование всех блокпостов.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции, передает zi.dn.ua.

«С целью усиления контроля за перевозками и комфортного прохождения проверки граждан, правоохранителями начато переоборудование всех стоп-контролей. На сегодня полностью переоснащено четыре блокпоста. Остальные планируется обустроить в ближайшее время», — сказано в сообщении.

«Необходимы совместные усилия всех сил, задействованных в ООС, чтобы блокировать каналы трафика нелегального оружия в мирные области. Со своей стороны, полиция продолжит внедрение современных технических решений», — добавил Князев.

Реформирование системы блокпостов на Донбассе стало первым этапом совершенствования этой работы.

Как известно, в Донецкой области ранее открыли первые реконструированные блокпосты, которые переоборудовали и оснастили современной техникой.

Также известно, что в Луганской области сократится количество блокпостов на дорогах.