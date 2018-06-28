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Полиция переоборудует блокпосты в Донецкой области
В Донецкой области продолжается переоборудование всех блокпостов.
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции, передает zi.dn.ua.
«С целью усиления контроля за перевозками и комфортного прохождения проверки граждан, правоохранителями начато переоборудование всех стоп-контролей. На сегодня полностью переоснащено четыре блокпоста. Остальные планируется обустроить в ближайшее время», — сказано в сообщении.
«Необходимы совместные усилия всех сил, задействованных в ООС, чтобы блокировать каналы трафика нелегального оружия в мирные области. Со своей стороны, полиция продолжит внедрение современных технических решений», — добавил Князев.
Реформирование системы блокпостов на Донбассе стало первым этапом совершенствования этой работы.
Как известно, в Донецкой области ранее открыли первые реконструированные блокпосты, которые переоборудовали и оснастили современной техникой.
Также известно, что в Луганской области сократится количество блокпостов на дорогах.
Теги: Донбасс, Донецкая область, полиция, блокпост, ООС
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