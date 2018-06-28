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Архив - Донецкая область

В Макеевке боевики «ДНР» мародерствуют и разбирают здания

28.06.2018 12:50
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В Макеевке боевики «ДНР» мародерствуют и разбирают здания

Во временно оккупированной Макеевке боевики «ДНР» и российские оккупанты не только пилят оборудование «на металл», но и разбирают здания.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Жители временно оккупированной Макеевки рассказывают, что боевики «ДНР» разбирают здания предприятий:

«В г.#Макеевка в недостроенном здании #винзавод'а по ул.Ленина с недавнего времени демонтированы все оконные рамы из добротного алюминия.

До недавнего времени на этой территории была база некого подразделения ВС #ДНР В общем «освободили» очередное строение от #цветмет'а».



Теги: Россия, Донбасс, Макеевка, металлолом, алюминий, ДНР, боевики, мародеры, оккупанты
 
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