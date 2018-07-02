«Свобода от Захарченко»: в «ДНР» сократили время «комендантского часа»

02.07.2018 17:41

Главарь «ДНР» Александр Захарченко своим «указом» сократил «комендантский час» в «республике».

В так называемом «документе» сказано: «Пункт 2 Указа Главы Донецкой Народной Республики от 27 января 2016 года № 16 изложить в следующей редакции: „2. Определить действие комендантского часа с 01.00 до 05.00 часов“».

Известно, что ранее комендантский час был установлен с 23:00 до 05:00

Источник: https://donpress.com