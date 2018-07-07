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В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
Вечером 3 июля в районе 21.00 в районе Никитовского шоссе временно оккупированной Горловки местные жители слышали движение техники самопровозглашенной "ДНР". По звуку было похоже на гусеничную технику.
"Скорее всего речь идет о БМП, МТЛБ и прочей легкой бронетехнике, в которой за последнее время у сепаратистов серьезные потери. Ходят разговоры, что на территорию самопровозглашенной "республики" перебросили подкрепления из РФ чтобы компенсировать потери июня", - отмечает сообщивший эту новость журналист-переселенец, политолог Никита Синицын, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку, но продолжающий отслеживать события на неподконтрольной правительству части Донетчины благодаря своим связям.
По словам местных жителей, бронетехника обычно ездит по ночам и вечерам, скорее всего, днем базируясь где-то в районе Майорска.
"Особых боев с участием техники горловчане не слышат, так что возможно бронетехника прислана в усиление местному гарнизону, - отмечает Синицын. - Хотя и не исключен вариант накопления сил для контрудара по позициям ВСУ в районе поселка Зайцево - за последнее время там "ДНР" были утеряны ряд опорных пунктов, пусть и не самых важных".
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, бронетехника, оккупанты
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