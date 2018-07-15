Что изменилось за время ООС на КПВВ «Гнутово»

15.07.2018 19:08

В Донецкой области уже более двух месяцев длится операция Объединенных сил (ООС). Что изменилось в работе пограничников и как ООС повлияла на условия пересечения линии разграничения для граждан — на примере работы контрольно пункта въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово».



Так, КПВВ «Гнутово» ежесуточно пересекают около полутора тысяч автомобилей и более 4 тыс. человек, говорится в материале Донецких новостей. Одни едут с неподконтрольной территории, другие — направляются именно туда. В отличие от других, это КПВВ чаще всего попадает под обстрел.



«Они очень часто попадают в укрепления, в заборы бетонные, то есть люди защищены. Конечно, пограничники принимают необходимые меры, чтобы люди не пострадали, у нас есть укрепления, блиндажи, что помогает прятать мирное население. Буквально 5 мая было 2 прилета вражеских ПТУРов, один на КПВВ в ту сторону попал, а один в эту зону, здесь стояло гражданское авто, мужчина ранений не получил, но получил легкую контузию», — рассказала пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.



Большинство людей рассказывает — пересекая этот контрольный пункт, сталкиваются с минимумом сложностей. В очереди приходится находиться не более получаса, самая большая проблема — жара.



По словам пограничников, с проведением в Донецкой области ООС правила пересечения контрольных пунктов для граждан не изменились. Пересечь КПВВ люди могут с 6 утра до 8 вечера, обязательно при себе иметь документы, удостоверяющие личность.



«Паспорт гражданина Украины или любой другой документ, подтверждающий личность. Это могут быть водительские права, заграничный паспорт, служебный, дипломатический, другие документы, предусмотренные постановлением. Для детей, достигших 16-летнего возраста, они могут следовать сами или в сопровождении родителей, но никакого согласия, например, отца — не нужно. Также для детей, не достигших 16-летнего возраста, которые следуют с одним из родителей, необходимо согласие второго родителя», — сообщила начальник второго отделения инспекторов пограничной службы отдела пограничной службы «Сартана» Юлия Купчик.



Пограничники совместно с представителями Государственной фискальной службы (ГФС) в составе Объединенных сил работают в штатном режиме. В ближайшее время чрезвычайных ситуаций не происходило.

Источник: http://zi.dn.ua