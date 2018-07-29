Стало известно о воскресных обстрелах Донбасса

29.07.2018 07:45

В течение текущих суток, 29 июля, оккупанты Донбасса 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников в зоне проведения операции Объединенных сил.



По данным пресс-центра ОС, российско-оккупационные войска обстреливали в воскресенье позиции украинских воинов в районе Крымского (там вчера произошло боестолкновение), а также у Опытного и Павлополя.



Напомним, что за минувшие сутки, 28 июля, противник 25 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.



