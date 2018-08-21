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В зоне ООС ликвидирован российский наемник с позывным «Слай»
21.08.2018 21:56
В зоне ООС на временно оккупированных территориях Донбасса ликвидирован наемник из РФ с позывным «Слай». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают источники, на временно оккупированных территориях Донбасса, в зоне проведения ООС, ликвидирован российский наемник Курносов Виталий Викторович с позывным «Слай». О Курносове известно, что он родился в Москве 1 декабря 1976 года, ликвидирован 20 августа 2018 года.
Теги: Донбасс, ликвидация, наемник, ООС
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