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Архив - Донецкая область

В зоне ООС ликвидирован российский наемник с позывным «Слай»

21.08.2018 21:56
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В зоне ООС ликвидирован российский наемник с позывным «Слай»

В зоне ООС на временно оккупированных территориях Донбасса ликвидирован наемник из РФ с позывным «Слай». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают источники, на временно оккупированных территориях Донбасса, в зоне проведения ООС, ликвидирован российский наемник Курносов Виталий Викторович с позывным «Слай». О Курносове известно, что он родился в Москве 1 декабря 1976 года, ликвидирован 20 августа 2018 года.



Теги: Донбасс, ликвидация, наемник, ООС
 
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