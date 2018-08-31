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Архив - Донецкая область

Захарченко объявил в «республике» трехдневный траур

31.08.2018 09:17
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Захарченко объявил в «республике» трехдневный траур

В ОРДО в связи со смертью российского артиста, «героя ДНР» Иосифа Кобзона объявлен трехдневный траур.

Такой «указ» издал главарь ОРДО Александра Захарченко. В тексте «документа» сказано: «Выражая скорбь в связи со смертью 30 августа 2018 года выдающегося артиста, Народного артиста СССР, Народного артиста Донецкой Народной Республики, Героя Донецкой Народной Республики Кобзона Иосифа Давыдовича, соболезнуя его родным и близким, постановляю объявить 31 августа, 01, 02 сентября 2018 года днями траура в Донецкой Народной Республике».

Кроме того, в период «траура» по всей территории ОРДО будут приспущены «флаги». Учреждениям и организациям приказано отменить развлекательные мероприятия, а телерадиокомпаниям внести соответствующие изменения в телевизионные и радиотрансляционные программы.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, траур, Кобзон, ДНР, боевики, Захарченко, ООС
 
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