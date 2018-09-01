Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»

01.09.2018 10:58

Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что из Горловки в Донецк пошло «подкрепление на колесах». Кроме того, в городе ведутся тотальные проверки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Из временно оккупированной Горловки в Донецк боевики «ДНР» отправили «подкрепление на колесах». Кроме того, в городе ведутся тотальные проверки.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Горлівка у Донецьк пішло «підкриплення» на колесах.»,

«Может, власть поделить не могут?»