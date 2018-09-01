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Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
01.09.2018 10:58
Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что из Горловки в Донецк пошло «подкрепление на колесах». Кроме того, в городе ведутся тотальные проверки.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Из временно оккупированной Горловки в Донецк боевики «ДНР» отправили «подкрепление на колесах». Кроме того, в городе ведутся тотальные проверки.
Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«Горлівка у Донецьк пішло «підкриплення» на колесах.»,
«Может, власть поделить не могут?»
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, оккупация, боевики, соцсети, проверки
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