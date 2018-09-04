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Стоит ли Трапезников за убийством Захарченко: кому в Донецке была выгодна смерть главаря "ДНР" - версия Фесенко

04.09.2018 14:27
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Стоит ли Трапезников за убийством Захарченко: кому в Донецке была выгодна смерть главаря "ДНР" - версия Фесенко

Политолог Владимир Фесенко прокомментировал возможность причастности нового главаря донецких боевиков Трапезникова к уничтожению Александра Захарченко.

Массовые споры за влияние и бандитские разборки в оккупированном Донецке являются самой вероятной версией убийства главаря Александра Захарченко, передает "Диалог.UA".

"Новый "глава" Трапезников очень своеобразный. И кто знает, не было ли у него личного интереса. У него есть большие властные амбиции ", – отмечает политолог Владимир Фесенко. Также он подчеркивает, что реальная правда об убийстве Захаренко раскроется очень скоро, когда причастные к смерти начнут говорить и сливать информацию.

"Уже минимум полгода борьба за власть в "ДНР" резко обострилась. Из Донецка ушло много представителей так называемой власти. Было и недовольство Захарченко, обсуждался вопрос о его замене", - добавил эксперт.



Теги: Донецк, Донбасс, убийство, власть, ДНР, боевики, Захарченко
 
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