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И.о. главы "ДНР" стал человек Суркова
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский.
Он отметил, что так называемая генеральная прокуратура "ДНР" объявила назначение Дмитрия Трапезникова вместо Захарченко незаконным. Таким образом, в Москве решили, что новым главарем оккупационной администрации на Донбассе станет Денис Пушилин.
"Сегодня так называемая "народная рада ДНР" должна утвердить его кандидатуру. "Ташкент" (так называемый министр налогов “ДНР” Александр Тимофеев, - ред.), по словам "ДНР-овцев" отозван из Донецка в РФ и теперь потеряется там в ссылке, как и Плотницкий. Вероятно, вслед за ним позже отправится и Трапезников", - подчеркнул Казанский.
По его словам, таким образом группировка Захарченко была разгромлена, что указывает на то, что к его убийству причастна именно Россия.
"Была цель поменять руководство "республики". Вот и поменяли. "Ташкент" тоже должен был погибнуть в "Сепаре", но оказался удачливее", - подытожил Казанский.
Впоследствии стало известно, что так называемая "народная рада" оккупантов таки выбрала Пушилина и.о. главы "ДНР".
Отметим, что Денис Пушилин был кандидатом, которого предложил помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков.
Источник : https://ru.espreso.
Теги: Донбасс, человек, ДНР, Захарченко
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