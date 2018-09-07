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В Донецке много боевиков «ДНР» на легковых авто с сиренами
Жители временно оккупированного Донецка обращают внимание на движение боевиков «ДНР» и российских оккупантов – много не легковых авто и с сиренами. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на то, что для проверки и в «почетный караул» возле разбитого кафе «Сепар» теперь ставят только очень молодых боевиков «ДНР». Кроме того дончане обратили внимание на большое количество боевиков «ДНР» и российских оккупантов на легковых автомобилях. Кроме того, в город приезжал какой-то «чин» в сопровождении автомобилей с сиренами, но не скорая или пожарная.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«ДФ Донецк Возле кафешки — убиВцы скучает охранник. Ротозеи фоткаются. В 14:30 на Б.Хмельницкого на остановке штук 20 подрастающих полицаев в «зелёнке». Чего-то ожидали. Возле таможни на Панфилова сепары с ружжами с двух сторон. Кого ждут?»
«Донецьк. Дуже багато орків на легкових автівках, у всіх напрямках»,
«Сегодня увидел патруль на Гвардейке, на Т-образном перекрестке возле Фуршета, рядом с РОВД. Потом мразь какая=то с сиренами ехала, и вряд ли это была скорая или пожарные. Вот ведь д…ы: сами создают пробки своими шмонами и сами же их объезжают».
Теги: Донецк, Донбасс, авто, сирена, ДНР, боевики
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