Донбасс SOS: Как получить помощь или компенсацию за разрушенное боевыми действиями жилье

19.09.2018 11:16

К правозащитникам часто обращаются люди, чье жилье было разрушено или повреждено во время боевых действий на Донбассе, с вопросом как можно получить помощь в его восстановлении или ремонте. О возможных путях получения помощи или денежной компенсации пострадавшим жителям рассказали в Общественной организации «Донбасс-SOS».

Так, для восстановления жилья можно воспользоваться донорской помощью. Правительства некоторых стран предусматривают в пределах своей помощи, предоставленной для пострадавших территорий, возможность для гражданских жителей получить помощь на восстановление своего поврежденного недвижимого имущества. Подобную практику поддерживают:

ADRA Ukraine при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии. В течение проекта (до 30.09.2019 г.) будет проходить восстановление домов по трем категориям:

повреждена крыша;

повреждена крыша и стены;

повреждена крыша, стены, остатки фундамента.

Планируется восстановить 1 755 домов и помочь более 4 тысячам людей, которые в этом нуждаются. Также в рамках первого направления планируется поддержать в строительстве около 230 человек (100 домохозяйств) и помочь в подготовке к зиме около 3 тыс. человек.

Обратиться можно по телефону: (044) 577-30-50 или по электронной почте: [email protected]

Норвежский совет по делам беженцев в Украине – работает по восстановлению жилья только на территории Луганской области. За помощью можно обратиться по телефону: 0 800 302 007.

Save The Children – проводят ремонт разрушенных и полуразрушенных жилых помещений, предоставляя строительные материалы, на территории Донецкой и Луганской областей. Самостоятельно выбирают получателей помощи. Тел. +380 96 834 16 19; +380 95 654 52 79; Email: [email protected]

People in Need – работают на территории Донецкой области, предоставляя строительные материалы для восстановления домов. Тел.: +38 0800 21 01 74.

«Помощь предоставляется для восстановления поврежденного жилья в виде материалов и/или денежной помощи для ремонта. Программы реализуются в населенных пунктах вдоль линии разграничения и на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей», – уточняют в организации.

Как отмечают правозащитники, за подробной информацией необходимо обращаться в местные органы власти или сами организации.

Также, можно получить помощь за счет местных и государственного бюджетов.

Местные советы и государственные администрации на подконтрольной правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей предусматривают в местных бюджетах средства для оказания денежной помощи для восстановления поврежденных жилых домов. Субъектами оказания помощи становятся местные жители, жилье которых нуждается в ремонте, а не полном восстановлении. Также субвенции для восстановления имущества выделяются из государственного бюджета. О подобной практике отчитываются, в частности, Лисичанский городской совет, Попаснянская городской совет. За подробной информацией необходимо обращаться в местные органы власти.

Судебная процедура. Сейчас распространяется судебная практика, когда в суде рассматриваются исковые заявления пострадавших на получение компенсации за поврежденное или разрушенное недвижимое имущество при проведении антитеррористической операции.

Основу для подобных обращений предоставляет ст. 19 Закона Украины «О борьбе с терроризмом», по которой возмещение вреда, причиненного гражданам террористическим актом, производится за счет средств Государственного бюджета Украины в соответствии с законом и с последующим взысканием суммы этого возмещения с лиц, которыми причинен вред.

Однако, важно отметить, что инцидент должен касаться периода проведения АТО: с 13.04.2014 года по 30.04.2018 года. Причем, не имеет значения, находится дом на подконтрольной правительству Украины территории или нет. В случае судебного разбирательства необходимо:

Шаг 1: Перед началом прохождения судебной процедуры, пострадавший должен собрать пакет первичных документов:

подтверждающие право собственности на разрушенное недвижимое имущество (договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследование и др.). Также в подтверждение права собственности лицо может получить у любого нотариуса выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Получение выписки имеет смысл тогда, когда предыдущие документы, подтверждающие право собственности на имущество потеряны. Однако по состоянию на текущую дату в Государственном реестре прав на недвижимое имущество реализованы не все сведения о регистрации прав собственности. Поэтому для начала рекомендуем, в случае необходимости, проверить данные по вашей недвижимости в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, получив информационную справку. Стоимость услуги составляет – 23 грн;

подтверждающих техническое состояние недвижимости (технический паспорт на жилой дом);

подтверждающих объемы разрушения имущества:

если имел место пожар – акт о пожаре, составленный Государственной службой чрезвычайных ситуаций Украины;

акт обследования недвижимого имущества, составленный комиссией при местном совете;

фото/видео материалы, подтверждающие разрушения имущества;

свидетельские показания в подтверждение разрушения имущества.

Пострадавший должен иметь на руках по максимуму полный пакет документов, доступных ему для получения.

Шаг 2: Собрав необходимые документы, пострадавший должен обратиться с заявлением о совершении уголовного преступления в Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях. Заявление подается в письменном виде по адресу: 84300, Донецкая обл., г. Краматорск, ул. Ярослава Мудрого, 56.

Заявление подается о совершении террористического акта, который привел к разрушению жилья. Данное преступление должно быть квалифицировано по ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

В заявлении о совершении преступления должны быть указаны:

личные данные потерпевшего (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания до и после начала боевых действий – в случае выезда из зоны АТО);

описание инцидента, во время которого было разрушено имущество (где и когда произошло, кто подозревается);

опись имущества, которое было разрушено (какой характер имущества, отметить относительно права собственности на имущество), и указать характер разрушения.

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие описанных фактов, указанные выше.

Затем, для последующего обращения в суд заявитель должен получить подтверждение об открытии уголовного производства (письмо от правоохранительных органов, выписку из уголовного производства).

Шаг 3: После открытия уголовного производства, пострадавший может готовить в суд исковое заявление о взыскании имущественного ущерба, причиненного в результате совершения террористических актов и обратиться в суд. Исковое заявление подается в местный общий суд по месту причинения вреда или по месту регистрации ответчика.

В исковом заявлении должны быть указаны:

наименование суда первой инстанции, в который подается заявление;

данные истца – потерпевшего (фамилия, имя и отчество, место жительства, контактный телефон);

данные ответчиков – в качестве ответчиков указываются Государство Украина в лице Кабинета Министров Украины и Государственная казначейская служба Украины. В качестве третьих лиц могут также указываться местная государственная администрация по месту нахождения имущества, Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины, Национальная гвардия Украины. Обязательно должен быть указан полный почтовый адрес ответчиков, известные номера телефонов и адреса электронной почты;

цена иска с соответствующим расчетом или ссылки на денежную оценку ущерба. Расчет может также производиться в соответствии с установленными суммами за 1 кв. м, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 01.03.2018 г. № 46 «О показателях опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины». Общая сумма определяется по площади разрушенного имущества по состоянию на год обращения с исковым заявлением, поскольку установленные суммы пересматриваются раз в год;

содержание исковых требований – требование о получении денежной компенсации за разрушенное имущество;

изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования, и ссылки на доказательства в подтверждение (описание инцидента, который привел к разрушению, описание разрушенного имущества и характера разрушения, описание процесса проведения расследования по данным фактам);

перечень документов и других доказательств, прилагаемых к заявлению;

предварительный (ориентировочный) расчет суммы судебных расходов, которые истец понес и которые ожидает понести в связи с рассмотрением дела;

подтверждение истца о том, что им не представлен другой иск (иски) к этому же ответчику с тем же предметом и по тем же основаниям.

К исковому заявлению прилагаются копии исковых заявлений, в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц, и копии приложений. То есть, сколько в исковом заявлении будет указано ответчиков и третьих лиц – столько и экземпляров документов должно быть добавлено.

Стоит обратить внимание на то, что с исковым заявлением обращаются пострадавшие, не получили каких-либо других денежных или материальных компенсаций из государственного или местного бюджета или донорских программ, выполнение которых контролируется государственными органами.

В общем, судебный процесс достаточно длительный и не всегда гарантирует удовлетворение исковых требований пострадавшего лица. Поэтому в случае отказа суда первой инстанции в удовлетворении иска, необходимо обжаловать решение в суд апелляционной инстанции и Верховном суде. В общем, при соблюдении процедуры пострадавший может получить окончательное решение в его пользу, однако судебная практика в настоящее время не является постоянной.

Стоит также заметить, что получение положительного решения о выплате денежной компенсации в пользу пострадавшей лица не гарантирует осуществление такой выплаты. В настоящее время в Украине нет ни одного случая осуществления такой выплаты.

11 июля 2018 года Верховный Суд принял постановление по результатам рассмотрения кассационной жалобы по вопросам получения компенсации за разрушенное жилье. Согласно ее текста, при обращении в суд надо учитывать следующие моменты:

обязательным условием для удовлетворения исковых требований о возмещении за счет государства вреда, причиненного при проведении антитеррористической операции, является расположение поврежденного имущества на территории АТО;

для подтверждения размера ущерба, причиненного разрушением дома, необходим акт обследования поврежденного (уничтоженного) имущества истца в результате проведения антитеррористической операции;

на истце лежит обязанность по доказыванию размера причиненного вреда. Поэтому рекомендовано проведение в рамках судебного разбирательства строительно-технической экспертизы в качестве надлежащего и допустимого доказательства;

предъявляя требование к государству о выплате компенсации за разрушенное во время антитеррористической операции имущество, собственник этого имущества должен сначала, то есть до принятия решения суда, добровольно передать поврежденный или разрушенный в результате террористического акта дом или имущество местным государственным администрациям или органам местного самоуправления.

В настоящее время это первое решение Верховного суда по данному вопросу и достаточно сложно спрогнозировать каким образом пойдет дальнейшая судебная практика после его принятия.

Сейчас распространяется практика национальных судов Украины относительно обращения в суд о признании факта принудительного переселения и причинение материального ущерба в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, а также взыскании с Российской Федерации компенсации. Учитывая принципы международного права и позицию Международного суда ООН, подобные решения нарушают принцип иммунитета государства, поэтому не могут быть признаны правомерными. Выполнить подобное решение невозможно.

Кроме того, любой гражданин, который считает, что было нарушено его право, может обратиться в Европейский суд по правам человека. В случае разрушения имущества на территории антитеррористической операции, речь идет о ст. 1 Протокола 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая защищает от возможного ограничения в любых проявлениях права собственности лица. При этом требования заявителем предъявляются только к государству, которое он считает виновным в нарушении его прав.

В этом случае можно рассматривать такие основания для обращения в суд:

невыполнение решений национальных судов – если пострадавший, пройдя все судебные инстанции, получил окончательное решение суда о выплате ему компенсации и ее не получил;

признание нарушения, совершенного государством в ходе вооруженного конфликта.

Заявление подается против Украины и Российской Федерации только после исчерпания национальных средств правовой защиты. К государствам могут предъявляться требования о взыскании компенсации за причиненный материальный и моральный ущерб, а также решения проблем общего порядка – принятие порядка предоставления компенсаций за разрушенное имущество, проведения эффективного расследования совершенного нарушения и др.

В любом случае, решение вопроса компенсации остается на рассмотрение Европейского суда по правам человека. Сам процесс достаточно длительный и в среднем может занять до пяти лет.

Как подчеркивают в организации, на практике, для пострадавших жителей более реально получить помощь на ремонт поврежденного жилья за счет средств донорской помощи или дотаций из государственного/местного бюджета.

«К сожалению, на сегодняшний день судебная процедура для получения компенсации за разрушенное имущество не дает гарантии, что средства пострадавшему будут выплачены. Это скорее доказательства факта нарушения, фиксация нанесенного ущерба и возможность стратегического решения вопроса в будущем», – добавили специалисты Донбасс SOS.

Источник: https://dnews.dn.ua