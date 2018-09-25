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Оккупанты с протянутой рукой: "руководство" Крыма выклянчивает продовольствие у террористов "ДНР"
25.09.2018 22:10
"Глава" администрации аннексированного Крыма решил выпросить у пророссийских террористов на Донбассе продовольствие и уже кинулся составлять перечень товарных групп.
Главарь оккупированного Крыма Сергей Аксенов встретился с "руководством" фейковых республик Донбасса – "зампредседателя совета министров ДНР" Антоновым и "и.о. министра строительства и ЖКХ ДНР" Наумцем, передает "Диалог.UA".
Крымский оккупант предложил террористам "новый формат" сотрудничества, в частности обмен товарами и услугами. Кроме того, Аксенов серьезно подошел к данному вопросу и уже приступил к составлению перечня товарных групп, которые необходимы на захваченном полуострове.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, ДНР, продовольствие, Аксенов
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