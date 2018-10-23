В «ДНР» ПО-ПРЕЖНЕМУ ГОВОРЯТ О ПРИКАЗЕ НЕ ПУСКАТЬ ОБСЕ НА ЮГ

23.10.2018 14:45

Наблюдатели ОБСЕ по-прежнему не могут попасть в южные районы Донецкой области, которые контролирует группировка «ДНР». Об этом говорится в свежем отчете миссии.



В частности, 20 октября на блокпосту возле Новоазовска двое боевиков не разрешили патрулю ОБСЕ проехать, сославшись на «приказы от своего руководства не пропускать патрули миссии в Новоазовск».



На другом блокпосту, расположенном приблизительно в 2 километрах к востоку от Новоазовска, двое вооруженных членов «ДНР» отказали патрулю миссии в проезде через блокпост, сославшись на «приказы от своих командиров не пропускать патрули миссии на восток в направлении Седово».



Кроме того, 20 и 21 октября наблюдателям ОБСЕ отказывали в проезде украинские военнослужащие в районе села Лебединское. Два дня подряд военные говорили о «перестрелке в этом районе». Однако, как отметили в ОБСЕ, пребывая возле блокпоста, наблюдатели видели, как через него в обоих направлениях проехали 5 автомобилей.

Боевики «ДНР» уже длительное время не пускают наблюдателей ОБСЕ в Новоазовск, Седово и соседние населенные пункты.



В «ДНР» признают, что в Седово была создана военная база.

Источник: http://novosti.dn.ua