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Архив - Донецкая область

В «ДНР» ПО-ПРЕЖНЕМУ ГОВОРЯТ О ПРИКАЗЕ НЕ ПУСКАТЬ ОБСЕ НА ЮГ

23.10.2018 14:45
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В «ДНР» ПО-ПРЕЖНЕМУ ГОВОРЯТ О ПРИКАЗЕ НЕ ПУСКАТЬ ОБСЕ НА ЮГ

Наблюдатели ОБСЕ по-прежнему не могут попасть в южные районы Донецкой области, которые контролирует группировка «ДНР». Об этом говорится в свежем отчете миссии.

В частности, 20 октября на блокпосту возле Новоазовска двое боевиков не разрешили патрулю ОБСЕ проехать, сославшись на «приказы от своего руководства не пропускать патрули миссии в Новоазовск».

На другом блокпосту, расположенном приблизительно в 2 километрах к востоку от Новоазовска, двое вооруженных членов «ДНР» отказали патрулю миссии в проезде через блокпост, сославшись на «приказы от своих командиров не пропускать патрули миссии на восток в направлении Седово».

Кроме того, 20 и 21 октября наблюдателям ОБСЕ отказывали в проезде украинские военнослужащие в районе села Лебединское. Два дня подряд военные говорили о «перестрелке в этом районе». Однако, как отметили в ОБСЕ, пребывая возле блокпоста, наблюдатели видели, как через него в обоих направлениях проехали 5 автомобилей.

Боевики «ДНР» уже длительное время не пускают наблюдателей ОБСЕ в Новоазовск, Седово и соседние населенные пункты.

В «ДНР» признают, что в Седово была создана военная база.

 

Источник: http://novosti.dn.ua 



Теги: Донбасс, запрет, ОБСЕ, ДНР
 
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