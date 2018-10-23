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В «ДНР» ПО-ПРЕЖНЕМУ ГОВОРЯТ О ПРИКАЗЕ НЕ ПУСКАТЬ ОБСЕ НА ЮГ
Наблюдатели ОБСЕ по-прежнему не могут попасть в южные районы Донецкой области, которые контролирует группировка «ДНР». Об этом говорится в свежем отчете миссии.
В частности, 20 октября на блокпосту возле Новоазовска двое боевиков не разрешили патрулю ОБСЕ проехать, сославшись на «приказы от своего руководства не пропускать патрули миссии в Новоазовск».
На другом блокпосту, расположенном приблизительно в 2 километрах к востоку от Новоазовска, двое вооруженных членов «ДНР» отказали патрулю миссии в проезде через блокпост, сославшись на «приказы от своих командиров не пропускать патрули миссии на восток в направлении Седово».
Кроме того, 20 и 21 октября наблюдателям ОБСЕ отказывали в проезде украинские военнослужащие в районе села Лебединское. Два дня подряд военные говорили о «перестрелке в этом районе». Однако, как отметили в ОБСЕ, пребывая возле блокпоста, наблюдатели видели, как через него в обоих направлениях проехали 5 автомобилей.
Боевики «ДНР» уже длительное время не пускают наблюдателей ОБСЕ в Новоазовск, Седово и соседние населенные пункты.
В «ДНР» признают, что в Седово была создана военная база.
Источник: http://novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, запрет, ОБСЕ, ДНР
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