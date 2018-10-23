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Архив - Донецкая область

ВСУ уничтожили блиндаж членов НВФ: у «морпехов ДНР» есть жертвы

23.10.2018 07:25
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ВСУ уничтожили блиндаж членов НВФ: у «морпехов ДНР» есть жертвы

19 октября «морпехи ДНР», чьи позиции расположены неподалеку от Мариуполя Донецкой области, в результате удара ВСУ потеряли троих членов НВФ, прятавшихся от мин в блиндаже. Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» сообщил на своей странице в соцсети.

Военный сообщил, что одним из убитых в результате прямого попадания мины в блиндаж, стал участник НВФ Иван Антоньев из оккупированной Стылы Старобешевского района Донецкой области. При этом имена еще двоих погибших пока неизвестны.

СМИ, подконтрольные оккупационной «администрации» ОРДО сообщают, что это произошло в районе оккупированного поселка Ленинское Новоазовского района.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ВСУ, морпехи, НВФ
 
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