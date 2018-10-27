График работы КПВВ после перехода на «зимнее» время

27.10.2018 14:38

КПВВ в районе операции Объединенных сил продолжат функционировать по осеннему графику работы.

Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передают dnews.dn.ua.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье 28 октября, согласно постановлению Правительства о порядке исчисления времени на территории Украины, будет осуществлен ежегодный перевод часовой стрелки в 4:00 на 1:00 назад.

«В связи с этим информируем граждан, что контрольные пункты въезда-выезда продолжат функционировать по графику осеннего периода. Контрольно-проверочные и пропускные мероприятия будут осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30. Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок через линию разграничения», – говорится в сообщении.