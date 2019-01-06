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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ 6 января: на «Марьинке» самая большая очередь

06.01.2019 09:10
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Ситуация на КПВВ 6 января: на «Марьинке» самая большая очередь

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения открылись по графику и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается тенденция к уменьшению пассажиро-транспортного потока, сообщает donpress.com.

Через КПВВ последовало 23,9 тысячи человек и 3,3 тысячи транспортных средств.

«Майорское» — 5705 человек и 760 транспортных средств;

«Марьинка» — 5215 человек и 980 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 4195 человек и 830 транспортных средств;

«Гнутово» — 3260 человек и 745 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 5545 человек.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 30/40;

«Марьинка» — 0/50;

«Новотроицкое» — 25/40;

«Гнутово» — 10/10.



Теги: Донбасс, транспорт, график, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
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