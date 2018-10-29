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Террористы из "ЛНР" украли у жителей Украины почти 3 миллиона гривен – громкие подробности
Со стороны Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины поступило сообщение о мошенниках из "ЛНР", которые в телефонном режиме выманивали у украинцев деньги.
Они представлялись как сотрудники полиции и пугали людей тюремными заключениями, поэтому им приходилось платить. К счастью, полиция словила злоумышленников. Сегодня стало известно о том, что группа заключенных из "ЛНР" украла 2,7 миллиона гривен у украинцев, которые проживают в разных регионах. Злоумышленники представились как сотрудники полиции.
Эту информацию предоставила Нацполиция на своей страничке в "Фейсбуке", передает издание "Диалог.UA". Отмечается, месяцем ранее сотрудники украинских спецслужб в Тернополе узнали о том, что на территории города действуют аферисты, которые носят форму полицейских. Известно, что эти люди предпринимали свои действия, координируясь с неизвестными лицами из луганской тюрьмы. Подобные звонки были замечены не только в Тернополе, но еще и на территории Винницы, Волыни, Николаева, Хмельницка, Чернигова, а также Черкасс.
"Злоумышленники обзванивали людей. Они представлялись полицейскими сотрудниками и сообщали своим жертвам о том, что их родственники совершали уголовные правонарушения. Напугав людей тюремными сроком, они говорили о том, что вопрос можно решить с помощью денег. В принципе, так он и решался", - сказали в полиции. К счастью, злоумышленники были задержаны. В данный момент их допрашивают, чтобы узнать дополнительные сведения о других соучастниках злодеяний.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ЛНР, террористы, воровство
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