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"Свергнуть Порошенко и посадить Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" планом Москвы
Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский подтвердил, что российские власти и боевики "Л/ДНР" делают все, чтобы следующим президентом Украины стала Юлия Тимошенко.
О поддержке Тимошенко Москвой и своем протесте в связи с этим Ходаковский написал на своей странице в социальной сети, передает dialog.ua.
Крайне откровенное заявление бывшего главаря "ДНР", который сейчас находится в Москве, вызвало живой интерес у украинцев по поводу планов Кремля.
Ходаковский пишет, что российские власти несколько раз совершали ошибки в связи со своими ставками на украинских политиков, а теперь борются за свержение Порошенко и избрание Тимошенко следующим президентом Украины. "Поверили Порошенко, что он будет хорошим мальчиком, и признали его - получили пистон в зад.
Теперь боремся, чтобы его свергнуть и посадить Юлю..." - комментирует Ходаковский планы Москвы. СМИ отмечают, что у журналистов все больше подозрений в том, что победа Тимошенко может быть крайне выгодна Москве.
Ходаковский выразил свое отношение к попыткам призыва отбросить свои претензии к Украине и интегрировать "Л/ДНР" в состав Украины, выражая скепсис по поводу указанного плана. Все попытки вернуть оккупированную часть Донбасса в Украину ему напоминают пошлый анекдот, который Ходаковский процитировал на своей странице.
Теги: Россия, Донбасс, выборы президента, ДНР, Порошенко, Тимошенко, соцсети, Ходаковский
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