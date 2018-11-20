Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу»

20.11.2018 09:02

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области выражают недовольство «командованием» и готовы на любые действия, лишь бы оставить «службу». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

В рядах боевиков «ДНР» всё больше растет недовольство условиями «службы». Оказывается, в подразделениях боевиков царит беспредел. Поверив в «идеальные условия службы», боевики быстро понимают, что всё далеко не так – невыплаты зарплаты, угрозы, воровство оружия, боеприпасов, техники и многое другое. Боевики пытаются уволиться, но их рапорта не подписывают. Чтобы уволиться боевики занимаются нанесением себе ран и увечий, а также пытаются бежать в РФ.

Свои жалобы они излагают в письмах в соцсетях бывшим «командирам», которые считались «справедливыми». Вот одно из таких писем:

«… Здравствуйте, я ПРОСТОЙ СОЛДАТ!!!.. После небольшого перерыва, возобновляем выкладывать письма, написанные нам от безысходности, простыми людьми и воинами, о «сладкой жизни» в ДНР… Итак, читаем внимательно и думаем!

Кирилл: Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как быть!? мой друг пошел служить по контракту в бывшее подразделение витязь, там ему обещали что служба будет проходить не в ущерб его семье, у него двое маленьких детей его почти не отпускают домой, сейчас он написал рапорт на увольнение его не подписывают, и мало того его начали нагружать нарядами и сказали что поедет на ротацию хотя он только с ротации приехал и там он находился не 10 дней как им говорили а 20, ну и это еще не все у них люди сбегают в Россию, режут себе лица они уже готовы уходить без зарплаты которую и так задерживают кому на полтора месяца кому на два. Скажите пожалуйста как быть к кому обращаться что бы это потом не отразилась на нем и его семье?

В данный момент, мои дорогие Братья и Сёстры, это письмо звучит уже не на столько ужасно, как если бы Мы с Вами прочитали его пару лет назад… Некоторые люди пишут мне, что всё это возможно не правда и т.д., НО Я КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЭТО ВИЖУ САМ!!!

Как КОМБАТЫ, угрожая ТЮРЬМОЙ своим Замам, пытаются повесить на них и других подчинённых недостачу (оружия, боеприпасов, топлива, техники, продовольствия и многое другое)!!! Вообщем, происходящее можно часами жувать, как Басурин по ТВ...

Единственный, БОЕВОЙ ОФИЦЕР, которого я видел и служил с самого начала под его командованием… При котором НЕ БЫЛО беспредела и воровства! САФОНЕНКО ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, с единственно верным позывным, БАТЯ! Читающих эту статью, ЗНАЮЩИХ людей! Прошу особенно внимательно рассмотреть фотографии, которые мы раздобыли о нашем АТАМАНЕ! Они сами всё скажут Вам, где он был… Вот такой БАТЯ, способен навести порядок и процветание в Республике! Любо!!! С уважением, Ваш ПРОСТОЙ СОЛДАТ!».

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