- В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице10:26
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина09:51
- В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение09:45
- КПВВ на Донбассе и блокпосты: нет накрытия, мало транспорта, людям становится плохо09:11
- Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу» 09:02
- Смертоносные бои всколыхнули Донбасс: в рядах армии РФ 9 убитых и раненых, бойцы ВСУ тоже несут потери08:54
- Ситуация на КПВВ патовая! На «Новотроицком» – большая очередь08:35
- Россияне массово скупают дешево жилье в оккупированных городах Донетчины08:25
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»08:19
Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу»
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области выражают недовольство «командованием» и готовы на любые действия, лишь бы оставить «службу». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
В рядах боевиков «ДНР» всё больше растет недовольство условиями «службы». Оказывается, в подразделениях боевиков царит беспредел. Поверив в «идеальные условия службы», боевики быстро понимают, что всё далеко не так – невыплаты зарплаты, угрозы, воровство оружия, боеприпасов, техники и многое другое. Боевики пытаются уволиться, но их рапорта не подписывают. Чтобы уволиться боевики занимаются нанесением себе ран и увечий, а также пытаются бежать в РФ.
Свои жалобы они излагают в письмах в соцсетях бывшим «командирам», которые считались «справедливыми». Вот одно из таких писем:
«… Здравствуйте, я ПРОСТОЙ СОЛДАТ!!!.. После небольшого перерыва, возобновляем выкладывать письма, написанные нам от безысходности, простыми людьми и воинами, о «сладкой жизни» в ДНР… Итак, читаем внимательно и думаем!
Кирилл: Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как быть!? мой друг пошел служить по контракту в бывшее подразделение витязь, там ему обещали что служба будет проходить не в ущерб его семье, у него двое маленьких детей его почти не отпускают домой, сейчас он написал рапорт на увольнение его не подписывают, и мало того его начали нагружать нарядами и сказали что поедет на ротацию хотя он только с ротации приехал и там он находился не 10 дней как им говорили а 20, ну и это еще не все у них люди сбегают в Россию, режут себе лица они уже готовы уходить без зарплаты которую и так задерживают кому на полтора месяца кому на два. Скажите пожалуйста как быть к кому обращаться что бы это потом не отразилась на нем и его семье?
В данный момент, мои дорогие Братья и Сёстры, это письмо звучит уже не на столько ужасно, как если бы Мы с Вами прочитали его пару лет назад… Некоторые люди пишут мне, что всё это возможно не правда и т.д., НО Я КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЭТО ВИЖУ САМ!!!
Как КОМБАТЫ, угрожая ТЮРЬМОЙ своим Замам, пытаются повесить на них и других подчинённых недостачу (оружия, боеприпасов, топлива, техники, продовольствия и многое другое)!!! Вообщем, происходящее можно часами жувать, как Басурин по ТВ...
Единственный, БОЕВОЙ ОФИЦЕР, которого я видел и служил с самого начала под его командованием… При котором НЕ БЫЛО беспредела и воровства! САФОНЕНКО ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, с единственно верным позывным, БАТЯ! Читающих эту статью, ЗНАЮЩИХ людей! Прошу особенно внимательно рассмотреть фотографии, которые мы раздобыли о нашем АТАМАНЕ! Они сами всё скажут Вам, где он был… Вот такой БАТЯ, способен навести порядок и процветание в Республике! Любо!!! С уважением, Ваш ПРОСТОЙ СОЛДАТ!».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, увольнение, ДНР, боевики
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- Переворот в ДНР: "рупор" Захарченко уверяет, что дело не в политике
- Пушечным мясом быть никому не хочется: боевики массово увольняются из "армии ДНР"
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»
- "Переворот" в "ДНР" становится сериалом: боевики теснят российских военных
- В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице10:26
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина09:51
- В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение09:45
- КПВВ на Донбассе и блокпосты: нет накрытия, мало транспорта, людям становится плохо09:11
- Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу» 09:02
- Смертоносные бои всколыхнули Донбасс: в рядах армии РФ 9 убитых и раненых, бойцы ВСУ тоже несут потери08:54
- Ситуация на КПВВ патовая! На «Новотроицком» – большая очередь08:35
- Россияне массово скупают дешево жилье в оккупированных городах Донетчины08:25
- Что я пережил в СИЗО – волосы дыбом встанут: Предприниматель из Донецка рассказал, как у него «выбивали» деньги в «ДНР»08:19
- Андрей Пятов вошел в тройку лучших вратарей Лиги нации10:35
- В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице10:26
- В Японии почтальонов заменили дронами10:20
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина09:51
- В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение09:45
- КПВВ на Донбассе и блокпосты: нет накрытия, мало транспорта, людям становится плохо09:11
- Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу» 09:02
- Смертоносные бои всколыхнули Донбасс: в рядах армии РФ 9 убитых и раненых, бойцы ВСУ тоже несут потери08:54
- Гололед и сильный снегопад. ГСЧС сообщила о резком ухудшении погоды08:42
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО