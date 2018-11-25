Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО

25.11.2018 08:10

В этом выпуске программы «Донбасс сегодня» журналисты ОТВД рассказывают о следующем:

- Денис Пушилин вместо Александра Захарченко. На сцене донецкого театра

- Пророссийские силы в Украине. Кто они и почему им нужна Донецкая область на выборах?

- Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда?