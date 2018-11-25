Главная / Новости / Донецкая область / Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО
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Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО
25.11.2018 08:10
В этом выпуске программы «Донбасс сегодня» журналисты ОТВД рассказывают о следующем:
- Денис Пушилин вместо Александра Захарченко. На сцене донецкого театра
- Пророссийские силы в Украине. Кто они и почему им нужна Донецкая область на выборах?
- Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда?
Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, выборы, Пушилин, Захарченко
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