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Архив - Донецкая область

Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО

25.11.2018 08:10
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Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО

В этом выпуске программы «Донбасс сегодня» журналисты ОТВД рассказывают о следующем:

- Денис Пушилин вместо Александра Захарченко. На сцене донецкого театра

- Пророссийские силы в Украине. Кто они и почему им нужна Донецкая область на выборах?

- Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда?



Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, выборы, Пушилин, Захарченко
 
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