Ходаковский призвал "ДНР" готовиться к новой войне на Донбассе: наемник назвал дату

26.11.2018 16:30

​Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский призывает боевиков оккупированной части Донбасса активно готовить оружие к боевым действиям против украинской армии на фоне кризиса в Азовском море.

На своей странице в социальной сети Ходаковский заявил, что в случае введения президентом Украины Петром Порошенко военного положения боевики в срочном порядке должны будут готовиться к новому витку войны.

При этом СМИ сегодня сообщали, что военное положение в Украине может быть введено уже сегодня после вечернего заседания Верховной Рады.

"Если Петя введет военное положение, откапывайте, парни, все, что зарыли в четырнадцатом, смазывайте, пристреливайте и готовьтесь... - написал Ходаковский, весной нынешнего года сбежавший из Донецка в Москву. - Пора не пора, но лучше, чтобы было под руками и в приличном состоянии, а то потом можно будет не успеть".

При этом подписчики Ходаковского пишут, что без помощи российской армии боевики "ДНР" не продержатся и недели, а Донецк будет быстро освобожден украинской армией.



Источник: www.dialog.ua