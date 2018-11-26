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Ходаковский призвал "ДНР" готовиться к новой войне на Донбассе: наемник назвал дату
Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский призывает боевиков оккупированной части Донбасса активно готовить оружие к боевым действиям против украинской армии на фоне кризиса в Азовском море.
На своей странице в социальной сети Ходаковский заявил, что в случае введения президентом Украины Петром Порошенко военного положения боевики в срочном порядке должны будут готовиться к новому витку войны.
При этом СМИ сегодня сообщали, что военное положение в Украине может быть введено уже сегодня после вечернего заседания Верховной Рады.
"Если Петя введет военное положение, откапывайте, парни, все, что зарыли в четырнадцатом, смазывайте, пристреливайте и готовьтесь... - написал Ходаковский, весной нынешнего года сбежавший из Донецка в Москву. - Пора не пора, но лучше, чтобы было под руками и в приличном состоянии, а то потом можно будет не успеть".
При этом подписчики Ходаковского пишут, что без помощи российской армии боевики "ДНР" не продержатся и недели, а Донецк будет быстро освобожден украинской армией.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, военное положение, ДНР, Ходаковский
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