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В Минске договорились о новогоднем перемирии на Донбассе
Режим прекращения огня во время новогодних и рождественских праздников собираются ввести на Донбассе.
Об этом договорились представители трехсторонней контактной группы в Минске.
Как заявил спецпредставитель миссии ОБСЕ Мартин Сайдик, он надеется, что "это будет действительно серьезное перемирие".
"Несмотря на усилия ТКГ, напряженность в зоне конфликта и вокруг нее, к сожалению, не уменьшается. Создается впечатление, что стороны вместо того, чтобы искать пути мирного решения конфликта, на самом деле двигаются в противоположном направлении. Я глубоко озабочен такой ситуацией, - сказал Мартин Сайдик. - В очередной раз обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать все необходимое, чтобы не допустить эскалации напряженности".
По информации белорусского издания Белта, участники рабочей группы по безопасности продолжили рассмотрение дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и подготовки к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Экономическая подгруппа обсуждала темы водоснабжения и выплаты пенсий. Гуманитарная рабочая группа продолжила рассматривать вопросы, связанные с обменом удерживаемыми лицами. Также обсуждалась подготовка к предусмотренной передаче задержанных, не связанных с конфликтом в ОРЛО и в ОРДО (отдельные районы Луганской и Донецкой областей), на подконтрольную украинскому правительству территорию. Политическая рабочая группа продолжила обмен мнениями по традиционной повестке - обсуждалась имплементация формулы Штайнмайера, амнистия и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО, предусмотренные Минскими соглашениями.
Каникулы на период праздников решила взять и ТКГ. Следующая встреча трехсторонней группы в Минске состоится 19 декабря, после чего заседания ТКГ возобновятся уже в январе.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, новый год, перемирие, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
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