Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО

08.12.2018 18:02

Оккупационные "власти" пригрозили, что если дончане не будут погашать коммунальные долги и делать иные проплаты по жилью, то могут распрощаться с выездом за пределы "молодой" "республики".

Соответствующие "страшилки" стали появляться на подъездах жилых домов оккупированного Донецка, передает "Диалог.UA".

В первую очередь, данный запрет распространяется на тех жителей, кто не платит долги уже после вынесения решения "суда" террористической "ДНР". Также дончанам угрожают, что в том случае, если коммуналка и вывоз ТБО не оплачиваются вовремя, то "исполнительная служба" начнет обращаться в "суд" для вынесения постановления о "временном ограничении в праве выезда должника за пределы ОРДО".