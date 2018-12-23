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Архив - Донецкая область

Донбасская линия разграничения: в очередях стоит около 500 авто

23.12.2018 08:42
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Донбасская линия разграничения: в очередях стоит около 500 авто

23 декабря у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 485 авто.

Сегодня утром все контрольные пункты открылись по графику зимнего периода (с 8:00 до 17:00) и функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 30/80;
«Марьинка» - 40/90;
«Новотроицкое» - 35/130;
«Гнутово» - 30/50.



Теги: Донбасс, Донецкая область, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
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