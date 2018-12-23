Донбасская линия разграничения: в очередях стоит около 500 авто

23.12.2018 08:42

23 декабря у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 485 авто.

Сегодня утром все контрольные пункты открылись по графику зимнего периода (с 8:00 до 17:00) и функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 30/80;

«Марьинка» - 40/90;

«Новотроицкое» - 35/130;

«Гнутово» - 30/50.