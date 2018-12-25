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В «ДНР» задержали 368 «диверсантов»
В «ДНР» за выходные дни задержали 368 нарушителей комендантского часа. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщают Донецкие новости с ссылкой на пресс-службу «МВД ДНР».
«В целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток сотрудники МВД ДНР с 21 по 23 декабря провели оперативно-профилактическую операцию «Ночной город», – говорится в сообщении.
Отмечается, что к административной ответственности за мелкое хулиганство привлечено восемь человек, еще трое – за злостное неповиновение законному требованию сотрудникам полиции. Проверены 500 увеселительных заведений и составлены 72 протокола по факту распития спиртного в запрещенных законом местах и появление в общественных местах в нетрезвом виде.
В 2018 году за нарушение комендантского часа в «ДНР» были задержаны:
с 12 по 14 января – более 350 человек;
с 20 по 21 января – 173 человека;
с 26 по 28 января – 495 человек;
со 2 по 3 февраля – 298 человек;
с 10 по 11 февраля – 393 человека;
с 16 по 18 февраля – 408 человек;
с 10 по 11 марта – 377 человек;
с 16 по 18 марта – 446 человек;
с 24 по 25 марта – 348 человек;
с 30 марта по 1 апреля – 443 человека;
с 6 по 9 апреля – 502 человека;
с 13 по 15 апреля – 441 человек;
с 20 по 22 апреля – 418 человек;
с 18 по 20 мая – более 320 человек;
с 25 по 27 мая – 373 человека;
с 1 по 3 июня – 343 человека;
с 8 по 10 июня – 386 человек;
с 15 по 17 июня – 499 человек;
с 22 по 24 июня – 365 человек;
с 29 июня по 1 июля – 443 человека;
с 6 по 8 июля – 239 человек;
с 13 по 15 июля – 223 человека;
с 20 по 22 июля – 250 человек;
с 27 по 29 июля – 260 человек;
с 3 по 5 августа – 221 человек;
с 10 по 12 августа – 237 человек;
с 17 по 19 августа – 237 человек;
с 25 по 27 августа – 217 человек;
с 31 августа по 2 сентября – более 300 человек;
с 15 по 16 сентября – 359 человек;
с 21 по 23 сентября – 297 человек;
с 28 по 30 сентября – 298 человек;
с 6 по 8 октября – 307 человек;
с 7 по 9 декабря – 276 человек;
с 14 по 16 декабря – 240 человек.
После 8 октября и до 26 ноября в «ДНР» информацию о количестве задержанных в комендантский час не давали.
Теги: Донецк, Донбасс, задержание, диверсанты
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