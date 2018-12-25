В «ДНР» задержали 368 «диверсантов»

25.12.2018 10:29

В «ДНР» за выходные дни задержали 368 нарушителей комендантского часа. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщают Донецкие новости с ссылкой на пресс-службу «МВД ДНР».

«В целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток сотрудники МВД ДНР с 21 по 23 декабря провели оперативно-профилактическую операцию «Ночной город», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к административной ответственности за мелкое хулиганство привлечено восемь человек, еще трое – за злостное неповиновение законному требованию сотрудникам полиции. Проверены 500 увеселительных заведений и составлены 72 протокола по факту распития спиртного в запрещенных законом местах и появление в общественных местах в нетрезвом виде.

В 2018 году за нарушение комендантского часа в «ДНР» были задержаны:

с 12 по 14 января – более 350 человек;

с 20 по 21 января – 173 человека;

с 26 по 28 января – 495 человек;

со 2 по 3 февраля – 298 человек;

с 10 по 11 февраля – 393 человека;

с 16 по 18 февраля – 408 человек;

с 10 по 11 марта – 377 человек;

с 16 по 18 марта – 446 человек;

с 24 по 25 марта – 348 человек;

с 30 марта по 1 апреля – 443 человека;

с 6 по 9 апреля – 502 человека;

с 13 по 15 апреля – 441 человек;

с 20 по 22 апреля – 418 человек;

с 18 по 20 мая – более 320 человек;

с 25 по 27 мая – 373 человека;

с 1 по 3 июня – 343 человека;

с 8 по 10 июня – 386 человек;

с 15 по 17 июня – 499 человек;

с 22 по 24 июня – 365 человек;

с 29 июня по 1 июля – 443 человека;

с 6 по 8 июля – 239 человек;

с 13 по 15 июля – 223 человека;

с 20 по 22 июля – 250 человек;

с 27 по 29 июля – 260 человек;

с 3 по 5 августа – 221 человек;

с 10 по 12 августа – 237 человек;

с 17 по 19 августа – 237 человек;

с 25 по 27 августа – 217 человек;

с 31 августа по 2 сентября – более 300 человек;

с 15 по 16 сентября – 359 человек;

с 21 по 23 сентября – 297 человек;

с 28 по 30 сентября – 298 человек;

с 6 по 8 октября – 307 человек;

с 7 по 9 декабря – 276 человек;

с 14 по 16 декабря – 240 человек.

После 8 октября и до 26 ноября в «ДНР» информацию о количестве задержанных в комендантский час не давали.