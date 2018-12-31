В России уведомили, какие города Украины Путин попытается захватить первыми: Мариуполь не в их числе

31.12.2018 15:32

Уже ни для кого не является секретом то, что страна-агрессор во главе со своим президентом продолжает лелеять свои преступные имперские надежды на Украинское государство и раздумывать над тем, как выгоднее для себя атаковать Украину.

Андрей Илларионов, который является известным российским экономистом, сообщил о том, какой из городов Украины в случае полномасштабной интервенции РФ Москва постарается захватить первым делом, передает "Диалог.UA".

Илларионов убежден, что Российская Федерация не будет ориентироваться на захват украинского города Мариуполя, как это ранее предполагалось многими экспертами. Он обуславливает это тем, что Мариуполь имеет миллионное население, а также в самом городе расположено огромное количество каменных построек, что делает его максимально укрепленным, поэтому, как утверждает Илларионов, президент российского агрессора Владимир Путин не будет совершать попыток атаки на этот населенный пункт.

Эксперт уверен, главной целью Путина станут города Таврийск и Каховка, расположенные в Херсонской области, и подобный выбор можно объяснить тем, что эти населенные пункты являются не настолько густонаселенными.

Также, как подчеркнул российский экономист, в этих городах дислоцируется небольшое количество подразделений ВСУ, что делает их менее защищенными.

Экономист отметил, что такой поворот событий может стать молниеносной "хирургической" операцией кремлевских преступников, которая поможет России полностью контролировать Крымский канал.

Словам Илларионова есть подтверждение, так как Вооруженные силы Украины настолько укрепились в Мариуполе, взяв под замок даже небо над ним и его побережье, что превратило город в непреступную крепость.

Ранее в РФ выступали с призывами объединиться сепаратистам из террористических организаций "Л/ДНР" для того, чтобы те нагло атаковали город Мариуполь.



Источник: www.dialog.ua