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В Донецке на празднование Нового года обязали прибыть бюджетников и «министров»
Во временно оккупированном Донецке на встречу Нового года принудительно сгоняли бюджетников и «министров».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированном Донецке на мероприятие «встречи Нового года» в ночь с 31 декабря на 1 января «по традиции» принудительно свезли «массовку» из бюджетников. Однако, в этому году было небольшое «дополнение» — «массовку» дополнили «министрами» и «мэрами» из временно оккупированных городов.
Вот что рассказали дончане о происходящем в соусетях:
«#Донецк Судя по происходящему на пл.Ленина в ночь с 31-го на 1-е раньше на сейшены сгоняли автобусами бюджетную массовку, в новогоднюю ночь планку подняли, понагоняли всех министров и мэров, из тех кого увидел на экране узнал только Пушилинга и Басю..».
Теги: Донецк, Донбасс, министр, Новый год, ДНР, Пушилин, бюджетники, соцсети
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